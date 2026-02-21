Решението на Върховния съд на САЩ да отмени митата, въведени от президента Доналд Тръмп, показва ползата от наличието на противовес на властта в демокрациите. Това заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Politico.

Държавният глава направи коментара при откриването на Парижкия международен селскостопански салон. Изявлението му дойде само часове след като Тръмп подписа нова изпълнителна заповед за „временна“ 10% глобална тарифа, заобикаляйки съдебното решение.

„Няма нужда да се бърза“, отбеляза Макрон. Той уточни, че Париж ще анализира внимателно последствията и ще разгледа възможните варианти за адаптация към новата ситуация.

В петък Върховният съд на САЩ обяви за невалидни тарифите, наложени по силата на Закона за извънредни икономически правомощия. Веднага след това обаче американският президент въведе 10-процентното мито на различно правно основание, като запази и съществуващите секторни налози.

Европейските лидери реагираха с предпазливо облекчение на новината от съда, но предупредиха, че несигурността на пазарите вероятно ще продължи. От Европейската комисия призоваха за стабилност в трансатлантическите търговски отношения.

Макрон се изказа сдържано и избягваше директни критики към Тръмп, но акцентира върху институционалния контрол.

„Съществуването на върховни съдилища и следователно върховенството на закона не е лошо нещо. В демокрациите е добре да има проверки и баланси“, коментира той.

Френският президент подчерта необходимостта от справедливи правила в международната търговия, основани на реципрочност, а не на едностранни действия. Той посочи, че Франция иска да продължи износа на своите селскостопански и хранителни продукти, луксозни стоки и авиационна техника.

На 28 юли 2025 г. ЕС и САЩ подписаха рамково споразумение, което наложи 15% мита върху стоки като автомобили и вина. В края на миналата година Тръмп заяви, че мерките са намалили значително търговския дефицит на САЩ.