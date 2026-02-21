НА ЖИВО
          Макрон призова за спокойствие преди шествията в памет на убития активист

          „Не е лошо да има Върховен съд и върховенство на закона. Хубаво е да има власт и противовес на властта в демокрациите“

          21 февруари 2026 | 11:19 240
          Еманюел Макрон
          Георги Петров
          Френският президент Еманюел Макрон призова за спокойствие преди планираните за днес общонационални протести в памет на убития миналата седмица крайнодесен активист. Това съобщи Ройтерс, като цитира изказване на държавния глава по време на ежегодния селскостопански салон в Париж.

          Манифестациите са организирани заради смъртта на 23-годишния Кантен Дьоранк, който почина след нанесен побой. Случаят предизвика силен отзвук във Франция, а полицията изрази опасения, че протестите могат да прераснат в сблъсъци между враждуващи крайни политически групи.

          В рамките на изложението Макрон коментира и решението на Върховния съд на САЩ относно митата, въведени от американския президент Доналд Тръмп. Според него казусът показва значението на институционалния баланс.

          „Не е лошо да има Върховен съд и върховенство на закона. Хубаво е да има власт и противовес на властта в демокрациите“, заяви френският президент.

          Макрон допълни, че Франция ще анализира последиците от новите глобални мита в размер на 10%, наложени от Тръмп, но страната ще продължи да изнася своята продукция.

