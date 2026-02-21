НА ЖИВО
      събота, 21.02.26
          Начало България Политика

          Министър Иван Христанов разпореди пълна проверка за „Петрохан“

          Христанов изрази надежда, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев също ще внесе яснота по темата

          21 февруари 2026 | 13:00 890
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов съобщи, че е разпоредил пълна проверка във ведомството по казуса „Петрохан – Околчица“. Пред Дарик радио той уточни, че заповедта е издадена още в първия му работен ден.

          Инспекцията трябва да установи действията на министерството във връзка с разпореждането с държавния горски фонд и държавните земи. В началото на следващата седмица ще бъде изготвена пълна преписка с информация за предоставените терени, основанията за това, съставените актове и направените предписания.

          Христанов изрази надежда, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев също ще внесе яснота по темата.

          „Като човек, който вече като граждански активист през онзи период следеше нещата – да, наистина ситуацията беше прекалено объркваща и получавахме прекалено противоречиви сигнали и данни“, коментира земеделският министър.

