Служебният премиер Андрей Гюров е направил „прилична селекция от доказани професионалисти“. Това коментира в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ. Според него политическите сили извън модела „Борисов-Пеевски“ са посочили Гюров като най-добрия вариант по време на консултациите.

Мирчев отхвърли тезата, че правителството е партийно, въпреки че в състава му присъстват бивши министри на Бойко Борисов. Той даде пример със запазването на министър от последното управление на ГЕРБ в сектор, свързан с армията, като определи това като „добър ход“ с оглед на националните приоритети. Депутатът подчерта, че липсват партийни квоти.

Народният представител обърна внимание на присъствието на Корман Исмаилов и Хасан Адемов в служебния кабинет. Той определи Адемов като доказан експерт в социалната сфера, който се ползва с уважение в парламента, и нарече решението на премиера „интересен ход“ и жест към тази общност.

По повод оставката на Стоил Цицелков като вицепремиер, отговарящ за честните избори, Мирчев посочи, че макар да няма юридически гаф, решението е правилно в морален план. Той припомни, че честният вот е приоритет за служебната власт, за вицепрезидента Илияна Йотова и за ПП-ДБ, като акцентира върху ролята на платформата „Ти броиш“.