Монако наказа кандидат-шампиона

Монако записа драматична победа при визитата си на Ланс с 3:2 в мач от френската Лига 1. Домакините, които са кандидати за титлата, изпуснаха лековато комфортен аванс от 2:0, за да плачат накрая.

Те откриха резултата още в 3-ата минута след триходова комбинация. Флориан Товен центрира перфектно, Адриен Томасон свали с глава към Одсон Едуар, който с мощен удар опъна мрежата за 1:0.

В56-ата минута Товен се оказа на точното място, за да направи добавка след отразен от вратаря Филип Кьон удар на Маланг Сар.

Обратът започна след груба грешка в 62-ата минута. След лошо отиграване на Сен-Максимен, Фоларин Балогун овладя топката и успя да преодолее вратаря Робин Рисер -2:1.

8 минути по-късно Денис Закария се извиси над всички и засече центриране на Енрике. Топката се отби в напречната греда, а след това спря зад голлинията за 2:2.

Монегаските направиха обрата пълен в 72-ата минута. Ансу Фати се възползва от нова огромна грешка в защитата на Ланс, изскочи сам срещу вратаря и с елегантно копване го прехвърли за 2:3.