      събота, 21.02.26
          Монако наказа кандидат-шампиона

          Ланс поведе с 2:0, но загуби у дома

          21 февруари 2026 | 21:48 210
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Монако записа драматична победа при визитата си на Ланс с 3:2 в мач от френската Лига 1. Домакините, които са кандидати за титлата, изпуснаха лековато комфортен аванс от 2:0, за да плачат накрая. 
          Те откриха резултата още в 3-ата минута след триходова комбинация. Флориан Товен центрира перфектно, Адриен Томасон свали с глава към Одсон Едуар, който с мощен удар опъна мрежата за 1:0.

          В56-ата минута Товен се оказа на точното място, за да направи добавка след отразен от вратаря Филип Кьон удар на Маланг Сар. 
          Обратът започна след груба грешка в 62-ата минута. След лошо отиграване на Сен-Максимен, Фоларин Балогун овладя топката и успя да преодолее вратаря Робин Рисер -2:1.

          8 минути по-късно Денис Закария се извиси над всички и засече центриране на Енрике. Топката се отби в напречната греда, а след това спря зад голлинията за 2:2.
          Монегаските направиха обрата пълен в 72-ата минута. Ансу Фати се възползва от нова огромна грешка в защитата на Ланс, изскочи сам срещу вратаря и с елегантно копване го прехвърли за 2:3.

