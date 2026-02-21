Най-новият самолетоносач на САЩ Gerald Ford започна „обратно броене“ за удар по Иран

Най-новият ядрен самолетоносач на ВМС на САЩ, USS Gerald Ford, премина през Гибралтарския проток на 20 февруари и влезе в Средиземно море. Снимки на кораба по време на преминаването вече са публично достъпни, пише Defense Express.

На фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, анализаторите разглеждат това преминаване като своеобразно „обратно броене“ до евентуални удари срещу Иран. Минималното време, необходимо на самолетоносача да достигне Източното Средиземноморие, се оценява на приблизително четири дни. Оттам самолетоносачите са способни да действат срещу цели на разстояние над 1500 км, при условие че са подкрепени от въздушни танкери.

Освен това, ракетните разрушители на ударната авионосната група могат да осигурят противоракетно покритие на Израел в случай на евентуални атаки от Иран.

Възможно е също така USS Gerald Ford да се присъедини към друг американски самолетоносач, USS Abraham Lincoln, който вече е в Арабско море. Пътуването до там може да отнеме от 10 до 14 дни.

Ford е разположен от 24 юни 2025 г. – вече повече от осем месеца. Това е второто му прекосяване на Атлантика на изток през този период. Активното разполагане на кораба предизвика опасения във военните среди, тъй като по-рано беше планирано той да се върне в базата за ремонт след операции край бреговете на Венецуела. Вашингтон обаче реши да продължи разполагането поради недостиг на налични сили.

В момента ВМС на САЩ официално разполагат с 10 самолетоносача, но някои от тях са в процес на ремонт или поддръжка. По-конкретно, USS Nimitz е завършил последното си разполагане и се подготвя за извеждане от експлоатация. В действителност Пентагонът може да поддържа приблизително пет самолетоносача и четири ударни групи, разположени едновременно.

Анализаторите посочват концентрацията на самолети за ранно предупреждение E-3 AWACS в региона като допълнителен знак за евентуална ескалация, което би могло да показва подготовка за мащабни операции.