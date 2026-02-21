„Не се тревожете, ще преиключи след няколко седмици“: The Guardian разкри какво казва Путин в деня на нахлуването в Украйна

На 24 февруари 2022 г., денят, в който започна пълномащабното нахлуване в Украйна, руският президент Владимир Путин проведе планирана среща в Кремъл с тогавашния министър-председател на Пакистан Имран Хан. Визитата е била подготвяна от няколко месеца и Хан пристигнал в Москва точно когато руски танкове преминавали украинската граница, пише The ​​Guardian.

Въпреки историческия характер на събитията и шока сред руския елит, Путин не отменил разговорите с Хан. Според източник, близък до пакистанската страна, руският лидер изглеждал „спокоен“ и прекарал над два часа в обсъждане на двустранните отношения между Москва и Исламабад с госта си.

След официалната среща Путин поканил Хан на непланиран пищен обяд в Кремъл. По време на разговора пакистанският премиер повдигнал темата за войната, която започнала само часове по-рано. Путин отговорил:

„Не се тревожете за това. Ще свърши след няколко седмици“.