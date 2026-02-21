НА ЖИВО
          Неизвестни нападнаха военни от батальона „Айдар“

          21 февруари 2026 | 14:32 1670
          В събота, 21 февруари, сутринта шест неидентифицирани лица са нападнали украински войници от 24-ти отделен щурмов полк „Айдар“ в град в Днепропетровска област, съобщава пресслужбата на „Айдар“, цитирана от „Зеркало недели“.

          Един от нападателите е използвал огнестрелно оръжие. Отбелязва се, че по време на инцидента войниците от „Айдар“ не са били на служба, а са се занимавали с лични дела и не са извършили никакви действия срещу други.

          От полка отбелязаха, че неидентифицираните лица са нападнали войниците без никакво основание. Украинските бойци не са използвали оръжие по време на инцидента, за да не изложат на опасност цивилни.

          На 9 февруари в Черкаси мъж хвърли предмет, наподобяващ граната, по служители на ТЦК.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

