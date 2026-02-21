НА ЖИВО
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
          Европа

          Нерегистриран хеликоптер с хора от следствените служби се разби в Русия

          21 февруари 2026 | 14:43 2100
          Robinson R44
          Robinson R44
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Нерегистриран хеликоптер Robinson R44 се разби в Амурска област на Русия, съобщава „Интерфакс“. На борда е имало пилот и двама пътници; никой не е оцелял.

          Хеликоптерът е изчезнал предния ден, докато е пътувал от дърводобивна площадка на 130 км от село Амаранка до село Ромни. По време на катастрофата, освен пилота, на борда са били следовател от Октябрския междурайонен следствен отдел на регионалния Следствен комитет на Руската федерация и началникът на районното полицейско управление и отдела за непълнолетни на Октябърския отдел на Министерството на вътрешните работи.

          Разбитият хеликоптер е намерен ден след инцидента, на 21 февруари. Той е бил на приблизително 1,5 км от мястото на излитане.

          Оказа се, че хеликоптерът е принадлежал на частно лице и е нерегистриран. Аеронавигационните служби не са знаели за полета му.

          „Установено е, че хеликоптерът е принадлежал на загиналия пилот, който не е имал право да го управлява. Полетът е извършен без уведомяване на аеронавигационните власти. Хеликоптерът не е бил официално регистриран по предписания начин (няма регистрационни номера)“, заяви Транспортната прокуратура на Източен Сибир.

          Руските власти са образували дело по чл. 263, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (нарушение на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на въздухоплавателни средства) във връзка с катастрофата на хеликоптера.

          Последвайте Евроком в Google News

