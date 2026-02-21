Нови два гола на Кристиано Роналдо при разгром на Ал Насър

Кристиано Роналдо отбеляза два гола при домакинския успех на Ал Насър срещу Ал Хазем с 4:0 в двубой от 22-ия кръг на саудитското първенство.

- Реклама -

Другите голове за Ал Насър бяха дело на Кингсли Коман и Анжело.

Роналдо вече им 964 попадения в кариерата си, като 500 от тях са реализирани, след като е навършил 30-годишна възраст.

Ал Насър е лидер в класирането с 54 точки.

Ал Хилал изпусна първото място след издънка – 1:1, у дома срещу Ал Итихад. На „сините“ не помогна и това, че бяха с човек повече на терена от 9-ата минута.