      неделя, 22.02.26
          Спорт

          Нови два гола на Кристиано Роналдо при разгром на Ал Насър

          Легендата помогна на Ал Насър да се качи на върха

          21 февруари 2026 | 23:53 110
          Кристиано Роналдо отбеляза два гола при домакинския успех на Ал Насър срещу Ал Хазем с 4:0 в двубой от 22-ия кръг на саудитското първенство.

          Другите голове за Ал Насър бяха дело на Кингсли Коман и Анжело.

          Роналдо вече им 964 попадения в кариерата си, като 500 от тях са реализирани, след като е навършил 30-годишна възраст.

           Ал Насър е лидер в класирането с 54 точки.
          Ал Хилал изпусна първото място след издънка – 1:1, у дома срещу Ал Итихад. На „сините“ не помогна и това, че бяха с човек повече на терена от 9-ата минута.

