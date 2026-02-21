OpenAI не уведомява полицията за тревожните въпроси на убиеца от Канада към ChatGPT

Няколко месеца преди масовата стрелба в Тъмблър Ридж, Канада, OpenAI обмисля да докладва на правоохранителните органи за въпросите на заподозряната Джеси Ван Рутселаар към чатбота ChatGPT. В крайна сметка ръководството решава да не се свързва с полицията, съобщава The Wall Street Journal.

Според източници, запознати със ситуацията, Ван Рутселаар прекарва няколко дни миналия юни, описвайки сценарии на насилие с оръжие. Публикациите ѝ са маркирани от автоматизирана система за проверка и предизвикат опасения сред служителите на компанията.

Около дузина служители на OpenAI обсъждат дали да уведомят канадските правоохранителни органи. Някои виждат тези описания като потенциален сигнал за действително насилие и призоват ръководството да предприеме действия.

Говорителка на OpenAI заяви, че акаунтът на Ван Рутселаар е спрян, но компанията е заключила, че дейността ѝ не отговаря на критериите за полицейски доклад. Това е така, защото няма „достоверна и непосредствена опасност от сериозни физически наранявания на други“.

След стрелбата компанията се свърза с Кралската канадска конна полиция и обещава подкрепа за разследването. OpenAI заяви в изявление: „Мислите ни са с всички засегнати от трагедията в Тъмблър Ридж“.

Ван Рутселаар беше открит мъртъв в училището, където е станала стрелбата, очевидно от самонанесени наранявания. Кралската канадска конна полиция е идентифицирала 18-годишният като заподозрян за нападението.

Според Reuters, най-малко десет души, включително нападателят, са били убити при стрелбата в средно училище „Тъмблър Ридж“. Шестима са открити мъртви в училището, други двама са открити мъртви в къща, свързана с инцидента, а един е издъхнал по пътя към болницата.

Най-малко две жертви са хоспитализирани със сериозни наранявания, а 25 други са лекувани за неживотозастрашаващи наранявания.

Тъмблър Ридж е отдалечена община с население от приблизително 2400 души. Местната гимназия има 160 ученици на възраст от 12 до 18 години.

Ван Рутселаар е бил познат на местната полиция преди инцидента поради проблеми с психичното му здраве. Служителите на реда дори временно са иззели оръжия от дома му. Според комисаря на Кралската канадска конна полиция Дуейн Макдоналд, разследващите в момента преглеждат онлайн активността и дигиталния му отпечатък.

Правоохранителните органи откриха, че Ван Рутселаар е създал видеоигра на платформата Roblox, симулираща масова стрелба в търговски център, която не е била одобрена за разпространение сред играчите. Той също така публикува снимки от стрелбището и твърди, че е създал куршум с помощта на 3D принтер.

Стрелбата в Тъмблър Ридж е една от най-смъртоносните в канадската история. През декември 1989 г. въоръжен мъж застреля 14 студенти в Политехническия университет в Монреал, а през април 2020 г. мъж, преоблечен като полицай, уби 22 души в Нова Скотия за 13 часа.