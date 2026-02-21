Унгария постави под въпрос отпускането на заем от Европейския съюз за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Премиерът Виктор Орбан заяви, че ще наложи вето върху решението заради спрения транзит на руски петрол през тръбопровода „Дружба“.

В публикация във Facebook Орбан подчерта, че Будапеща няма да се поддаде на натиск и помощта няма да бъде одобрена при сегашните условия. Позицията получи подкрепа от унгарския външен министър Петер Сиярто, който отбеляза, че Киев нарушава Споразумението за асоцииране с ЕС.

Украинските власти твърдят, че тръбопроводът е бил повреден при руска атака през януари. Унгария и Словакия обаче настояват за незабавно възстановяване на доставките, тъй като спирането ги засяга директно.

Словашкият премиер Роберт Фицо също реагира остро на ситуацията. В Братислава бе обявено извънредно положение заради затрудненията с енергийните ресурси, като властите предупредиха за възможни ответни мерки спрямо Украйна.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски отхвърли твърденията, че страната му губи войната срещу Русия. Той съобщи за освободени около 300 квадратни километра територия, но тези данни не са независимо потвърдени. Зеленски призна за сериозни предизвикателства на фронта и коментира технически прекъсвания в системата Starlink.

На фона на напрежението пет европейски държави обявиха нова инициатива за бързо производство на автономни системи (дронове). Проектът цели да укрепи сътрудничеството в рамките на НАТО.