Осасуна шокира Реал Мадрид в край

Осасуна шокира с 2:1 Реал Мадрид в мач от 25-ия кръг на Ла Лига. Анте Будимир откри резултата за домакините, а Винисиус изравни почивката. В 90-ата минута памлполнци стигнаха до успеха след великолепен гол на Раул Гарсия и постигнаха първа победа над гранд в първенството от 15 години.

Домакините първи стигнаха до положение пред вратата на съперника. В 24-ата минута остро центриране се отклони в тялото на Алваро Карерас и топката отиваше към мрежата, но Тибо Куртоа спаси по изключителен начин. Три минути по-късно мадридчани имаха късмет, след като удар на Анте Будимир срещна страничния стълб.

„Лос Бланкос“ реагира и в 32-ата минута само малшансът попречи на Алаба да реализира. Малко след това се стигна до единоборство в наказателното поле на Реал, при което Будимир падна на земята. Първоначално главният съдия Алехандро Кинтеро Гонсалес прецени, че това е било симулация на нападателя с цел да спечели дузпа, заради което му показа жълт картон.

После обаче се намесиха от ВАР и реферът прибегна до гледането на повторение, коато показа, че в действителност Тибо Куртоа настъпва Будимир, заради което посочи бялата точка. Така в 38-ата минута Будимир реализира дузпата за 1:0. До почивката „кралете“ се октивизираха, но Винисиус и Чуамени не успяха да изравнят от добри позиции.

Веднага след подновяването на играта „белите“ опитаха натиск и в 55-ата Арда Гюлер шутира опасно, но над гредата. Минута след това пък Мбапе изведе Винисиус, но ударът му беше блокиран. Бразилецът пропусна и и в 65-ата минута.

В 70-ата Мбапе най-накрая излезе на позиция и заби топката в мрежата, но се оказа в засада и голът не беше зачетен. Все пак Реал изравни редултата малко по-късно. В 73-ата минута Валверде проби отдясно и със страхотно подаване намери на чиста позиция Винисиус, който отблизо бе точен на празна врата.

„Кралете“ опитаха натиск, но така и не успяха да стигнат до чисто положение. Вместо това Осасуна стигна до победен гол в 90-ата минута.

Раул Гарсия получи топката и влезе в наказателното поле, където финтира последователно Асенсио и Александър-Арнолд, след което със страхотен шут направи безпомощен Куртоа. Страничният съдия първоначално вдигна флага за засада, но след това голът бе признат и домакините можеха да ликуват.