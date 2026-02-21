НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Осасуна шокира Реал Мадрид в край

          Памплонци победиха с 2:1 у дома

          21 февруари 2026 | 21:38 170
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Осасуна шокира с 2:1 Реал Мадрид в мач от 25-ия кръг на Ла Лига. Анте Будимир откри резултата за домакините, а Винисиус изравни почивката. В 90-ата минута памлполнци стигнаха до успеха след великолепен гол на Раул Гарсия и постигнаха първа победа над гранд в първенството от 15 години.

          - Реклама -
            
            

          Домакините първи стигнаха до положение пред вратата на съперника. В 24-ата минута остро центриране се отклони в тялото на Алваро Карерас и топката отиваше към мрежата, но Тибо Куртоа спаси по изключителен начин. Три минути по-късно мадридчани имаха късмет, след като удар на Анте Будимир срещна страничния стълб. 

          „Лос Бланкос“ реагира и в 32-ата минута само малшансът попречи на Алаба да реализира. Малко след това се стигна до единоборство в наказателното поле на Реал, при което Будимир падна на земята. Първоначално главният съдия Алехандро Кинтеро Гонсалес прецени, че това е било симулация на нападателя с цел да спечели дузпа, заради което му показа жълт картон.

          После обаче се намесиха от ВАР и реферът прибегна до гледането на повторение, коато показа, че в действителност Тибо Куртоа настъпва Будимир, заради което посочи бялата точка. Така в 38-ата минута Будимир реализира дузпата за 1:0. До почивката „кралете“ се октивизираха, но Винисиус и Чуамени не успяха да изравнят от добри позиции. 

          Веднага след подновяването на играта „белите“ опитаха натиск и в 55-ата Арда Гюлер шутира опасно, но над гредата. Минута след това пък Мбапе изведе Винисиус, но ударът му беше блокиран. Бразилецът пропусна и и в 65-ата минута.

          В 70-ата Мбапе най-накрая излезе на позиция и заби топката в мрежата, но се оказа в засада и голът не беше зачетен. Все пак Реал изравни редултата малко по-късно. В 73-ата минута Валверде проби отдясно и със страхотно подаване намери на чиста позиция Винисиус, който отблизо бе точен на празна врата.

          „Кралете“ опитаха натиск, но така и не успяха да стигнат до чисто положение. Вместо това Осасуна стигна до победен гол в 90-ата минута.

          Раул Гарсия получи топката и влезе в наказателното поле, където финтира последователно Асенсио и Александър-Арнолд, след което със страхотен шут направи безпомощен Куртоа. Страничният съдия първоначално вдигна флага за засада, но след това голът бе признат и домакините можеха да ликуват.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Монако наказа кандидат-шампиона

          Станимир Бакалов -
          Домакините, които са кандидати за титлата, изпуснаха лековато комфортен аванс от 2:0, за да плачат накрая
          Спорт

          Борусия Дортмунд не се даде на РБ Лайпциг

          Станимир Бакалов -
          Борусия се намира на второто място в таблицата с 52 точки
          Спорт

          Рупанов влезе заедно с Подолски, но отборът им загуби

          Станимир Бакалов -
          Гурник е втори във временното класиране с 34 точки, а Погон - девети с 28
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions