НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Първо заседание на Националния съвет с лидер Крум Зарков

          Очакват се решения за Изпълнителното бюро и листите за изборите на 19 април

          21 февруари 2026 | 09:30 530
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Националният съвет на БСП се събира днес на първо заседание след Конгреса, на който Крум Зарков беше избран за лидер на партията. Пленумът се очаква да даде ясен сигнал за посоката, в която ще поеме левицата след вътрешнопартийните промени.

          - Реклама -
            
            

          Сред основните точки в дневния ред е изборът на ново Изпълнително бюро. До този момент Зарков не е коментирал конкретни имена, но още след избора си заяви, че предстои видимо обновление както в ръководството, така и в листите за депутати.

          Очаква се на заседанието да бъдат определени и водачите на листи за предсрочния парламентарен вот на 19 април. Решенията днес ще очертаят реалния мащаб на заявената промяна и ще покажат кои лица ще поведат БСП в предстоящата кампания.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Атанасов: Кабинетът не е на ПП-ДБ, но в МВР трябват радикални промени

          Георги Петров -
          Лидерът на ДСБ настоя за кадрово прочистване в силовото министерство и изрази притеснения за ролята на Радев след изборите
          Политика

          Зарков: Промяната в БСП ще разтърси цялата държава

          Георги Петров -
          Лидерът на социалистите от Пловдивска област заяви, че без БСП трудно ще се изгради устойчиво и почтено управление
          Общество

          Летище София затваря за ремонт в нощните часове на 23 и 24 февруари

          Владимир Висоцки -
          От ръководството на аерогарата уточниха пред БНТ, че затварянето се налага заради ремонт на шахти в близост до пистата.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions