Първо заседание на Националния съвет с лидер Крум Зарков

Националният съвет на БСП се събира днес на първо заседание след Конгреса, на който Крум Зарков беше избран за лидер на партията. Пленумът се очаква да даде ясен сигнал за посоката, в която ще поеме левицата след вътрешнопартийните промени.

Сред основните точки в дневния ред е изборът на ново Изпълнително бюро. До този момент Зарков не е коментирал конкретни имена, но още след избора си заяви, че предстои видимо обновление както в ръководството, така и в листите за депутати.

Очаква се на заседанието да бъдат определени и водачите на листи за предсрочния парламентарен вот на 19 април. Решенията днес ще очертаят реалния мащаб на заявената промяна и ще покажат кои лица ще поведат БСП в предстоящата кампания.