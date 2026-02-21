Петров: Изключително съм доволен от характера, за нас всеки мач е финал

Наставникът на Добруджа – Ясен Петров, не скри задоволството си от трудната, но много важна победа над Монтана. Домакините се наложиха с минималното 1:0 в Добрич, въпреки че повече от 25 минути играха с човек по-малко на терена.

- Реклама -

„Изключително съм доволен от характера на нашия отбор с оглед на развитието на самия мач. За футбол в този месец много малко може да се говори. Като се има предвид, че след мача във Враца и прибирането ни тук, не успяхме да тренираме на нормален терен“, започна специалистът.

Благодаря на хората, които чистиха терена в последните два дни. Благодарение на тях успяхме да играем този мач днес. Посвещавам този, макар и измъчен успех, на тях. Посвещавам победата и на моята внучка, която днес има рожден ден“, каза още той.

„Трябва да се възстановим възможно най-бързо. Ще имаме двама наказани за следващия мач. Трябва да се съберем много бързо и да намерим решения за следващия голям мач срещу Черно море.

Не знам какво ни носи тази победа, но знам какво ни предстои. Продължаваме да се борим по същия начин, предстои ни следващ финал. Колкото и трудно, толкова и лесно е. Ние няма какво да загубим, можем само да спечелим. Всеки мач за нас е финал“, завърши Ясен Петров.