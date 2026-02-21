Писмо до служебния премиер г-н Андрей Гюров от Българска федерация на пенсионерските съюзи и организации

ДО

Г-Н АНДРЕЙ ГЮРОВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господин министър-председател,

Във връзка с предстоящите извънредни парламентарни избори и необходимостта от гарантиране на тяхната честност, прозрачност и доверие в изборния процес, обръщаме се към Вас с предложението да назначите госпожа Мая Манолова за министър, отговарящ за провеждането на честни избори.

След оставката на изкаралия едва 24 часа на този пост г-н Стоил Цицелков, считаме, че кандидатурата на Мая Манолова е най-подходяща по следните причини:

Първо, като бивш омбудсман и изключително опитен юрист, тя изпълни този пост с реално съдържание, активна работа и истинска грижа за хората, превръщайки институцията в действащ защитник на гражданските права.

Второ, и към настоящия момент, като граждански омбудсман, тя последователно защитава правата на ощетените от държавата, банките, търговците и мобилните оператори, демонстрирайки независимост, последователност и обществена ангажираност.

Трето, тя бе лицето на гражданския бойкот срещу високите цени в търговските вериги в България, по примера на редица европейски държави, като застана открито на страната на потребителите и социалната справедливост.

Четвърто, Мая Манолова е автор на законопроекта „Антиспекула“, наскоро приет на първо четене в Народното събрание, предвиждащ механизми за ограничаване на прекомерните надценки върху храните и услугите – инициатива в защита на обществения интерес и социалната стабилност.

Убедени сме, че човек, който години наред успешно, последователно и със страст брани правата на милиони потребители, на два милиона пенсионери и на социално слабите, най-добре ще защити и правата на избирателите в процеса на провеждане на предстоящите извънредни парламентарни избори, заемайки поста „министър за честни избори“.

Вярваме, че подобно назначение ще е силен знак за обществена отговорност, прозрачност и стремеж към възстановяване на доверието в институциите и изборния процес.

Българска федерация на пенсионерските съюзи и организации

20 февруари 2026 г