      събота, 21.02.26
          Роберт Фицо заплаши да остави Украйна без електроенергия още в понеделник

          21 февруари 2026 | 14:18 650
          Роберт Фицо
          Словакия може да прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна още в понеделник, ако доставките на нефт по тръбопровода „Дружба“ не бъдат възобновени. Това заяви премиерът на страната Роберт Фицо в социалните мрежи, предава УНИАН.

          „Ако украинският президент не възобнови доставките на петрол за Словакия в понеделник, ще помоля съответните словашки компании да прекъснат аварийните доставки на електроенергия за Украйна в същия ден“, написа той.

          Фицо заяви, че Словакия помага на Украйна от началото на войната, като е приела 180 000 украински бежанци и е предоставила хуманитарна помощ. Според Фицо Словакия „прави значително повече за Украйна от някои други страни“.

          Той също така обвини Украйна, че е прекъснала доставките на енергия, което е навредило на страната му.

          „Украинският президент… спря доставките на газ за Словакия, причинявайки ни загуби от 500 милиона евро годишно. Сега той спря доставките на петрол, причинявайки ни допълнителни загуби и създавайки логистични трудности“, написа Фицо.

          Премиерът добави още, че през януари 2026 г. аварийните доставки на електроенергия, необходими за стабилизиране на украинската електропреносна мрежа, ще бъдат два пъти по-големи от тези, необходими за цялата 2025 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          The Guardian за първите дни на войната: И САЩ, и Русия смятат, че Зеленски ще бъде убит или ще избяга от Украйна

          Христо Иванов -
          Публичните му обръщения и присъствието в Киев през първите седмици на войната се превърнаха в символ на съпротива и обединение.
          Война

          Алтернатива на Starlink: Руската армия вече използва собствени системи за спътникова връзка

          Христо Иванов -
          Тези системи, за разлика от Starlink, са по-чувствителни към позиционирането, за да приемат добър сигнал.
          Свят

          Генерал Уесли Кларк: Удар на САЩ по Иран може да ескалира в пълноценен военен конфликт

          Христо Иванов -
          Фокусът на администрацията на Тръмп върху смяната на режима в Иран може да намали достъпа до критични боеприпаси за Европа
