Роберт Фицо заплаши да остави Украйна без електроенергия още в понеделник

Словакия може да прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна още в понеделник, ако доставките на нефт по тръбопровода „Дружба“ не бъдат възобновени. Това заяви премиерът на страната Роберт Фицо в социалните мрежи, предава УНИАН.

„Ако украинският президент не възобнови доставките на петрол за Словакия в понеделник, ще помоля съответните словашки компании да прекъснат аварийните доставки на електроенергия за Украйна в същия ден“, написа той.

Фицо заяви, че Словакия помага на Украйна от началото на войната, като е приела 180 000 украински бежанци и е предоставила хуманитарна помощ. Според Фицо Словакия „прави значително повече за Украйна от някои други страни“.

Той също така обвини Украйна, че е прекъснала доставките на енергия, което е навредило на страната му.

„Украинският президент… спря доставките на газ за Словакия, причинявайки ни загуби от 500 милиона евро годишно. Сега той спря доставките на петрол, причинявайки ни допълнителни загуби и създавайки логистични трудности“, написа Фицо.

Премиерът добави още, че през януари 2026 г. аварийните доставки на електроенергия, необходими за стабилизиране на украинската електропреносна мрежа, ще бъдат два пъти по-големи от тези, необходими за цялата 2025 г.