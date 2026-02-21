Рупанов влезе заедно с Подолски, но отборът им загуби

Младежкият национал на България Борислав Рупанов записа няколко минути при поражение на Гурник Забже с 0:1 от Погон Шчечин в мач от 22-рия кръг на полската Екстракласа.

Бившият футболист на Левски се появи на терена в 79-ата минута, заедно с най-голямото име в състава на Гурник Лукас Подолски, като по това време властваше нулевото реми.

В първата минута от добавеното време Погон стигна до гол, отбелязан от Фредрик Улвестад от дузпа. Гурник е втори във временното класиране с 34 точки, а Погон – девети с 28.