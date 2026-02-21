НА ЖИВО
      събота, 21.02.26
          Война

          Русия громи Одеса поредна нощ: много разрушения и пожари в града

          21 февруари 2026 | 12:50
          В нощта на 21 февруари руската армия предприе масиран удар с дронове срещу Одеса, предизвиквайки пожари, много разрушения, а има и пострадали, съобщава УНИАН.

          Както Ина Верба, прессекретар на Одеската областна прокуратура, съобщи пред изданието, руската армия е предприела масирана атака с дрон срещу града, насочена специално към енергийни съоръжения и жилищни сгради. Атаката напълно унищожи две частни къщи и апартамент в едноетажна сграда, и значително повреди лицей.

          „Покриви, фасади и остъкляване на двуетажни и триетажни жилищни сгради са повредени. Изгорели са четири лични автомобила и три леки автомобила. Двама цивилни са ранени – 46-годишен мъж, който е бил прегледан на място, и 70-годишен мъж, който е бил хоспитализиран“, казва Верба.

          Освен това са регистрирани щети на складова сграда и пожар в обект на енергийна инфраструктура. Съобщава се, че е унищожен вторият етаж на лицей.

          Над 60 пожарникари и 17 единици пожарогасителна техника бяха разположени от Държавната служба за извънредни ситуации, за да се справят с последствията от нощната атака.

          Според Олег Кипер, ръководител на Одеската областна държавна администрация, складовете на енергийната компания също са повредени.

