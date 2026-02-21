НА ЖИВО
          Война

          Русия унищожи HIMARS и пускови установки за ракети „Фламинго“ в Украйна

          21 февруари 2026 | 16:26
          Руските сили са унищожили украински пускови установки за крилати ракети „Фламинго“ и транспортно-зареждаща машина на ракетната система за залпов огън HIMARS, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          От ведомството пишат: „Оперативно-тактическата авиация, ударните безпилотни летателни апарати, ракетните войски и артилерията на руските въоръжени сили унищожиха транспортно-зареждаща машина на американска ракетна система за залпов огън HIMARS, повредиха пускови установки за крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, съоръжения на украинската транспортна и енергийна инфраструктура, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), места за сглобяване, съхранение и предполетна обработка на безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и места за временно разполагане на ВСУ и чуждестранни наемници в 141 района“.

          Освен това беше съобщено, че са повредени транспортни и енергийни инфраструктурни съоръжения, използвани от украинските военни, както и места за временно разполагане на украински войски и чуждестранни наемници. Ударите са извършени в 141 различни района.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Активността на руската авиация на кримското летище Саки е спаднала драматично след удара на ВСУ

          Христо Иванов -
          Летището продължава да функционира, но в много ограничен режим.
          Война

          Руската армия унищожи казарма на оператори на дронове от ВСУ в Сумска област

          Христо Иванов -
          Руските сили са ликвидирали и „медийни“ бойци
          Европа

          Унгария отправи ултиматум към Украйна

          Христо Иванов -
          По-рано в събота словашкият премиер Роберт Фицо предупреди, че, Братислава ще прекъсне доставките на електроенергия.
          Вашият коментар
