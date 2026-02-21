Русия унищожи HIMARS и пускови установки за ракети „Фламинго“ в Украйна

Руските сили са унищожили украински пускови установки за крилати ракети „Фламинго“ и транспортно-зареждаща машина на ракетната система за залпов огън HIMARS, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

От ведомството пишат: „Оперативно-тактическата авиация, ударните безпилотни летателни апарати, ракетните войски и артилерията на руските въоръжени сили унищожиха транспортно-зареждаща машина на американска ракетна система за залпов огън HIMARS, повредиха пускови установки за крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, съоръжения на украинската транспортна и енергийна инфраструктура, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), места за сглобяване, съхранение и предполетна обработка на безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и места за временно разполагане на ВСУ и чуждестранни наемници в 141 района“.

Освен това беше съобщено, че са повредени транспортни и енергийни инфраструктурни съоръжения, използвани от украинските военни, както и места за временно разполагане на украински войски и чуждестранни наемници. Ударите са извършени в 141 различни района.