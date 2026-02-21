Руската армия е поразила казарма на оператори на дронове от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Писаревка в Сумска област, съобщава източник от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

„Комбиниран удар унищожи казармите на оператори на дронове на 225-и отделен щурмов полк на ВСУ. Потвърдени са загубите на личен състав“, казва източникът.

Руските сили са ликвидирали и „медийни“ бойци, добави той.

Подразделения от руската групировка войски „Север“ действат в този сектор на фронта. Според Министерството на отбраната, през изминалата седмица ВСУ са загубили над 1310 войници, четири бронирани бойни машини, 94 превозни средства, 12 оръдия на полевата артилерия, пет станции за електронна и контрабатарейна борба и 24 склада за боеприпаси и материали.