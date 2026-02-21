НА ЖИВО
          Начало Война

          Руската армия засилва натиска над още един град в Донбас

          21 февруари 2026 | 14:36
          Русия настъпва към Гришино и Родинское
          Русия настъпва към Гришино и Родинское
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Руската армия е активизирала усилията си в района на Мирноград и Покровск в Донецка област, увеличавайки натиска върху украинските позиции близо до град Родинское и село Гришино. Ситуацията в този район е тежка, според Група сили „Изток“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

          Поради разширяването на така наречената „зона на поражение“ и постоянните атаки с дронове, украинската логистика е значително затруднена, но военните продължават да получават необходимите доставки.

          Руските сили в района на Покровск също така извършват атаки близо до Удачное, Котлино, Муравка, Новониколаевка, Молодецко и Кучеров Яр, но украинските бойци засега отблъскват атаките им.

          Отбелязва се, че украинските войски в Покровск и Мирноград продължават операциите по търсене и унищожаване, за да се предотврати напредването на руската армия. Украинските въоръжени сили също унищожават техни превозни средства.

          Съоснователят на DeepState Роман Погорели отбеляза, че руските войски в момента се опитват да консолидират последните си позиции в Покровск в „сивата“ зона. Руската армия оказва натиск и върху Родинское – „северната порта“ към Мирноград и Покровск. Ако последният бъде превзет, руските сили биха могли да започнат настъпление към Днепропетровска област или село Шевченко.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          The Guardian за първите дни на войната: И САЩ, и Русия смятат, че Зеленски ще бъде убит или ще избяга от Украйна

          Христо Иванов -
          Публичните му обръщения и присъствието в Киев през първите седмици на войната се превърнаха в символ на съпротива и обединение.
          Война

          Алтернатива на Starlink: Руската армия вече използва собствени системи за спътникова връзка

          Христо Иванов -
          Тези системи, за разлика от Starlink, са по-чувствителни към позиционирането, за да приемат добър сигнал.
          Свят

          Генерал Уесли Кларк: Удар на САЩ по Иран може да ескалира в пълноценен военен конфликт

          Христо Иванов -
          Фокусът на администрацията на Тръмп върху смяната на режима в Иран може да намали достъпа до критични боеприпаси за Европа
