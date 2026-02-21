Руската армия е активизирала усилията си в района на Мирноград и Покровск в Донецка област, увеличавайки натиска върху украинските позиции близо до град Родинское и село Гришино. Ситуацията в този район е тежка, според Група сили „Изток“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

Поради разширяването на така наречената „зона на поражение“ и постоянните атаки с дронове, украинската логистика е значително затруднена, но военните продължават да получават необходимите доставки.

Руските сили в района на Покровск също така извършват атаки близо до Удачное, Котлино, Муравка, Новониколаевка, Молодецко и Кучеров Яр, но украинските бойци засега отблъскват атаките им.

Отбелязва се, че украинските войски в Покровск и Мирноград продължават операциите по търсене и унищожаване, за да се предотврати напредването на руската армия. Украинските въоръжени сили също унищожават техни превозни средства.

Съоснователят на DeepState Роман Погорели отбеляза, че руските войски в момента се опитват да консолидират последните си позиции в Покровск в „сивата“ зона. Руската армия оказва натиск и върху Родинское – „северната порта“ към Мирноград и Покровск. Ако последният бъде превзет, руските сили биха могли да започнат настъпление към Днепропетровска област или село Шевченко.