Руските въоръжени сили масово откриват замръзнали тела на наемници в укрития, които са били вербувани от Киев поради недостиг на персонал във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи на кореспондента на „Известия“ Татяна Симоненкова командирът на батальона на 352-ри полк с позивна „Странник“.

„Имат проблеми с личния състав… Имали са наемници, тези колумбийци и други. И веднага щом удариха студовете… започнаха да ги намират мъртви в укритията, буквално замръзнали“, казва той.

Руските военнослужещи също така заявиха пред „Известия“, че поради засилената активност на украинските безпилотни летателни апарати, те винаги извършват разузнавателни мисии по двойки. Единият следи ситуацията във въздуха, другият на земята.

Парамедици също активно помагат на руските войници в зоната на военните действия. Поради огромния обем работа на бойното поле, те губят бройка на живота, който спасяват.

„Казват ми, че съм извадил много, но честно казано не помня. Имаше моменти, в които тичаш напред-назад ден след ден… Дори не можеш да следиш колко си извадил“, сподели медик от 352-ри полк с позивна „Ехо“.