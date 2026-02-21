С 10 души Добруджа удържа трите точки срещу Монтана

Добруджа продължи със силното си представяне след назначението на Ясен Петров и в мач от 22 кръг на efbet Лига записа домакински успех с 1:0 над Монтана. Битката на дъното на класирането беше решена от попадение от дузпа през първото полувреме. Тимът от стадион „Огоста“ пък продължава без успех в шампионата вече 14 поредни срещи.

Заради климатичните условия в Добрич по време на мача системата ВАР не беше възможно да се използва в пълен капацитет. Двата отбора предварително дадоха съгласието си за провеждането на двубоя при такива обстоятелства.

Домакините взеха ранен аванс, след като още шестата минута получиха право да изпълнят дузпа. При спорна ситуация Богдан Костов падна на границата на наказателното поле след контакт със стоящия на едно място Жоржиньо Соарес. Ситуацията не беше прегледана с ВАР, който не действа с пълния си капацитет.

Наказателният удар беше превърнат в гол от Валду Те. След това Монтана взе инициативата върху играта, но не успя да създаде истинско положение за попадение. Вратарят на Добруджа Григоров два пъти се намеси. Първо при опит за центриране на Димитър Буров, което се превърна в удар към вратата. В 39-ата минута пък Борис Димитров пробва удар почти от аутлинията, която не затрудни стража на домакините.

Още във втората минута на втората част вратарят на домакините Григор Григоров направи нова добра намеса след удар на Борис Димитров. В 63-ата минута Добруджа остана с човек по-малко, след като Вашку Оливейра получи директен червен картон заради нарушение срещу Филип Ежике. Въпреки численото си предимство гостите така и не стигнаха до чисто положение за гол. Две минути преди края на редовното време опасен удар на Антон Иванов съвсем близо до рамката на вратата на Монтана.

С този успех Добруджа събра актив от 19 точки и временно излезе на 12-о място в класирането. Монтана остана на последната 16-а позиция с 15.

В следващия кръг тимът от Добрич ще гостува на Черно море на 28 февруари (събота) от 15:00 часа. Ден по-рано, от 15:15 часа, отборът от стадион „Огоста“ приема Ботев (Пловдив).