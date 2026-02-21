НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          С 10 души Добруджа удържа трите точки срещу Монтана

          Тимът от Добрич продължава без загуба при Ясен Петров

          21 февруари 2026 | 14:38 310
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Добруджа продължи със силното си представяне след назначението на Ясен Петров и в мач от 22 кръг на efbet Лига записа домакински успех с 1:0 над Монтана. Битката на дъното на класирането беше решена от попадение от дузпа през първото полувреме. Тимът от стадион „Огоста“ пък продължава без успех в шампионата вече 14 поредни срещи.

          - Реклама -
            
            

          Заради климатичните условия в Добрич по време на мача системата ВАР не беше възможно да се използва в пълен капацитет. Двата отбора предварително дадоха съгласието си за провеждането на двубоя при такива обстоятелства.

          Домакините взеха ранен аванс, след като още шестата минута получиха право да изпълнят дузпа. При спорна ситуация Богдан Костов падна на границата на наказателното поле след контакт със стоящия на едно място Жоржиньо Соарес. Ситуацията не беше прегледана с ВАР, който не действа с пълния си капацитет.

          Наказателният удар беше превърнат в гол от Валду Те. След това Монтана взе инициативата върху играта, но не успя да създаде истинско положение за попадение. Вратарят на Добруджа Григоров два пъти се намеси. Първо при опит за центриране на Димитър Буров, което се превърна в удар към вратата. В 39-ата минута пък Борис Димитров пробва удар почти от аутлинията, която не затрудни стража на домакините.

          Още във втората минута на втората част вратарят на домакините Григор Григоров направи нова добра намеса след удар на Борис Димитров. В 63-ата минута Добруджа остана с човек по-малко, след като Вашку Оливейра получи директен червен картон заради нарушение срещу Филип Ежике. Въпреки численото си предимство гостите така и не стигнаха до чисто положение за гол. Две минути преди края на редовното време опасен удар на Антон Иванов съвсем близо до рамката на вратата на Монтана.

          С този успех Добруджа събра актив от 19 точки и временно излезе на 12-о място в класирането. Монтана остана на последната 16-а позиция с 15.

          В следващия кръг тимът от Добрич ще гостува на Черно море на 28 февруари (събота) от 15:00 часа. Ден по-рано, от 15:15 часа, отборът от стадион „Огоста“ приема Ботев (Пловдив).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Акис Вавалис: Ще направим всичко възможно, за да оцелеем

          Станимир Бакалов -
          Първите 5-6 минути бяха критични, когато допуснахме грешка и се стигна до дузпата
          Спорт

          Петров: Изключително съм доволен от характера, за нас всеки мач е финал

          Станимир Бакалов -
          Домакините се наложиха с минималното 1:0 в Добрич, въпреки че повече от 25 минути играха с човек по-малко на терен
          Други

          6 пъти злато за Йоханес Клаебо! 11 олимпийски титли за “летящия” норвежец

          Станимир Бакалов -
          “Летящият” норвежец спечели пълнен комплект от 6 златни медала на Игрите в Италия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions