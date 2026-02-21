САЩ и Иран на ръба: Военни кораби, учения и предупреждения за удар

Напрежението между САЩ и Иран рязко се покачва, след като американският президент предупреди Техеран с военни удари, ако не бъде постигнато ново ядрено споразумение. След непреки преговори в Женева стана ясно, че договореност засега няма.

Междувременно Вашингтон изпрати бойни кораби в района, а Иран започна съвместни военни учения с Русия – сигнал, че и двете страни демонстрират готовност за ескалация.

Бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков коментира пред bTV, че признаците сочат към подготовка за възможен удар.

„Боя се, че сме все по-близо. Има всички симптоми, характерни за подобна подготовка.“



Той изброи струпването на значителна военна сила край бреговете на Иран, предупрежденията за блокиране на въздушното пространство, призивите към американски граждани да напуснат страната, както и евентуалната евакуация на бази в региона.

„Тези самолетоносачи едва ли биха преплували половината земно кълбо просто да наблюдават какво се случва.“



Според Кючуков ситуацията напомня т.нар. „дипломация на канонерките“ – натиск чрез демонстрация на сила с цел постигане на политическа отстъпка.

По повод американските самолети, кацнали на летище „Васил Левски“ в София, той заяви, че официално те са за учение. В същото време подчерта, че няма публична информация за мащабно учение на НАТО в региона.

„Както може да се очаква в такива случаи, те са част от цялото това напрежение, което се създава в региона на Близкия изток.“



Дипломатът предупреди, че евентуална военна операция няма нищо общо с международното право, а мълчанието на Европа може да доведе до нова геополитическа маргинализация на континента.

Според него евентуалният ирански отговор вероятно ще бъде асиметричен.

„Очаква се евентуалният отговор на Иран да бъде асиметричен – както преди, дали това ще бъдат удари по американски бази в региона.“



Най-сериозният риск остава възможна блокада на Ормузкия проток – стратегически маршрут, през който преминава около една четвърт от световния морски транспорт на петрол. Подобен ход би довел до рязко покачване на цените на нефта и сериозни икономически сътресения в глобален мащаб.