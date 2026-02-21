НА ЖИВО
          САЩ разкритикуваха европейския план за превъоръжаване: може да отслаби Украйна

          21 февруари 2026 | 12:18
          Специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европейския съюз осъди предстоящия план „Произведено в Европа“. Андрю Пъздър предупреди в интервю пред Bloomberg, че това може да навреди на отбранителните усилия на съюзниците и да отслаби способността на Украйна да се противопостави на Русия. Той заяви, че приемането на предложените правила „би било сериозна грешка“.

          Отбелязва се, че намесата на САЩ в програмата „Произведено в Европа“ засилва противопоставянето от страна на Обединеното кралство, което лобира пред страни като Германия, Италия и Нидерландия да се противопоставят на клаузи, изключващи Обединеното кралство от участие в държавни поръчки.

          Пъздър заяви, че предстоящите правила биха били „пряко нарушение“ на условията и духа на търговското споразумение, постигнато между САЩ и ЕС миналата година.

          „Съгласихме се да нямаме такова преференциално третиране между нашите две страни“, заяви той.

          Пратеникът предупреди, че предложените правила биха били „реална заплаха за нашата отбранителна индустриална база“.

          „ЕС и САЩ имат много разнообразни отбранителни индустриални бази“, заяви той, отбелязвайки, че много компании, произвеждащи оръжия за съюзниците от НАТО и Украйна, „имат производствени мощности както в Европа, така и в САЩ“.

          Пъздър също критикува ЕС за неотдавнашната му програма за отбранителни заеми на стойност 150 милиарда евро, известна като SAFE. Тази инициатива дава приоритет на вътрешните поръчки, но е отворена за страни извън ЕС при определени условия.

          „Включването на текст за европейските предпочитания може да бъде много опасно, тъй като отслабва съвместните ни отбранителни усилия“, посочи той.

          Европа възпрепятства собствения си растеж с подобни правила, твърди Пъздър:

          „Може да се лишите от възможности за сътрудничество по технологии или изследвания, които всъщност биха могли да навредят на европейската икономика“.

          Той посочи, че би искал да види „политики, които насърчават икономическия растеж в Европейския съюз“.

          САЩ остават ангажирани с европейската сигурност, заяви Пъздър, настоявайки, че американският ядрен чадър, който отдавна защитава континента, ще остане. Той отхвърли слуховете, че Европа може да създаде свой собствен ядрен чадър от френския ядрен арсенал.

          „Той няма да отиде никъде. И ако отиде някъде, Европа няма да може да го замени“, обясни пратеникът.

