Седмият нов в ЦСКА тръгва днес за София

Защитникът Факундо Родригес е пред финализиране на преминаването си от Естудиантес ЛП в ЦСКА. Така той ще се превърне в седмото зимно попълнение на червените от София. 25-годишният бранител ще пристигне в България, за да подпише договор за наем за срок от 18 месеца, като в споразумението е включена и опция за откупуване. Двата клуба вече са постигнали договорка по трансфера.

- Реклама -

Новината беше съобщена от аржентинския гуру в трансферите Сесар Луис Мерло, който пръв разкри информацията за предстоящата сделка с армейците. В профила си в социалната мрежа Х (бивш туитър) той написа, че Родригес ще отпътува за България, след като Естудиантес, който преподписа с него, го преотстъпва на ЦСКА с възможност за постоянен трансфер.

Вчера Родригес остана резерва при победата на шампиона на Клаусура 2025 Естудиантес с 1:0 над Атлетико Сармиенто.

Факундо тръгва тази вечер от родината си, като ще кацне в България с прекачване в Германия.

До момента новите в ЦСКА са Макс Ебонг, Пиедраита, Лео Перейра, Исак Соле, Димитър Евтимов и Андрей Йорданов.