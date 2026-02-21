Сериозни промени в ЦСКА

Христо Янев готви промени в състава на ЦСКА за предстоящия мач със Славия, като се очаква наставникът да освежи стартовите единадесет след успеха над ЦСКА 1948 в Бистрица.

- Реклама -

Треньорът ще направи три рокади, две от които са наложени от отсъствия заради наказания. Анжело Мартино и Джеймс Ето’о са санкционирани за натрупани жълти картони и местата им ще бъдат заети от Андрей Йорданов и Макс Ебонг. Третата промяна е в атака, където Сантяго Годой ще започне като титуляр за сметка на Йоанис Питас.

След промяната на схемата през пролетния полусезон Янев залага само на един централен нападател, като в първите три двубоя за годината неизменно стартира кипърският национал.

В същото време Годой, който беше сред водещите реализатори в Първа лига през миналия сезон, получи ограничени минути като резерва. Липсата на игрови ритъм при аржентинеца логично постави въпроси и сега треньорският щаб е готов да му гласува доверие от първата минута, докато Питас се очаква да се включи след почивката.

В центъра на отбраната отново се очаква Теодор Иванов да бъде предпочетен пред Адриан Лапеня като партньор на намиращия се в отлична форма Лумбард Делова. Така ЦСКА вероятно ще започне с трима български защитници – Иванов, Андрей Йорданов и капитана Иван Турицов.