          Сериозни промени в ЦСКА

          Христо Янев готви промени в състава на ЦСКА за предстоящия мач със Славия

          21 февруари 2026 | 10:37 120
          Христо Янев готви промени в състава на ЦСКА за предстоящия мач със Славия, като се очаква наставникът да освежи стартовите единадесет след успеха над ЦСКА 1948 в Бистрица.

          Треньорът ще направи три рокади, две от които са наложени от отсъствия заради наказания. Анжело Мартино и Джеймс Ето’о са санкционирани за натрупани жълти картони и местата им ще бъдат заети от Андрей Йорданов и Макс Ебонг. Третата промяна е в атака, където Сантяго Годой ще започне като титуляр за сметка на Йоанис Питас.

          След промяната на схемата през пролетния полусезон Янев залага само на един централен нападател, като в първите три двубоя за годината неизменно стартира кипърският национал.

          В същото време Годой, който беше сред водещите реализатори в Първа лига през миналия сезон, получи ограничени минути като резерва. Липсата на игрови ритъм при аржентинеца логично постави въпроси и сега треньорският щаб е готов да му гласува доверие от първата минута, докато Питас се очаква да се включи след почивката.

          В центъра на отбраната отново се очаква Теодор Иванов да бъде предпочетен пред Адриан Лапеня като партньор на намиращия се в отлична форма Лумбард Делова. Така ЦСКА вероятно ще започне с трима български защитници – Иванов, Андрей Йорданов и капитана Иван Турицов.

          Спорт

          Левски продава Акрам Бурас в Белгия

          Станимир Бакалов -
          Силните му изяви със синия екип не останаха незабелязани, а местните медии дори заговориха за възможен трансфер още през лятото
          Спорт

          Филипе Коутиньо разтрогна с Васко да Гама

          Станимир Бакалов -
          Решението е взето след скорошен мач, в който той беше освиркан от трибуните
          Спорт

          Седмият нов в ЦСКА тръгва днес за София

          Станимир Бакалов -
          25-годишният бранител ще пристигне в България, за да подпише договор за наем за срок от 18 месеца
