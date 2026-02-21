Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков заяви, че не е работа на служебния кабинет да пренаписва бюджета, нито да прави дълбоки структурни промени в съдебната система. В предаване по БНТ бившият финансов министър коментира икономическата ситуация и политическите перспективи пред страната.

Според Дянков амбициите на служебното правителство за намеса в съдебната власт са трудни за реализация. Той подчерта, че изпълнителната власт не бива да се намесва в друга власт и допълни, че кабинетът няма необходимия мандат за подобни реформи.

Относно осигуряването на 160 млн. евро за предстоящия вот, Дянков предложи административно решение. По думите му финансовият министър трябва да издаде заповед за пенсиониране на държавните служители в надпенсионна възраст. Изчисленията му сочат, че това би засегнало около 6000 души и би спестило на хазната приблизително 300 млн. евро годишно.

Експертът разясни, че удължаването на бюджета е стандартна процедура, разписана в закона. Дори парламентът да не го гласува, старите правила действат автоматично за определен срок, но законът не предвижда трето поредно удължаване – тогава е необходим редовен бюджет.

Дянков определи януарските сметки за ток като „фрапиращо високи“ и припомни събитията от 2013 г. Той отбеляза, че печалбата на банковата система за 2025 г. е около 4 млрд. и прогнозира, че следващо редовно правителство може да въведе свръхданък върху тези печалби за увеличаване на приходите.

В политическия си анализ финансистът прогнозира бъдеща роля на Румен Радев в изпълнителната власт, като допусна възможността той да стане премиер. За Бойко Борисов Дянков изрази скептицизъм относно евентуална кандидатура за държавен глава, тъй като силата в България е съсредоточена в изпълнителната власт.