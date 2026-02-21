След подробен анализ: Тръмп реши да вдигне митата за всички страни до 15 процента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи тарифите от 10% на 15% за всички страни, след като е прегледал подробно решението на Върховния съд, постановяващо че предишни негови наказателни мита са били незаконосъобразни. Той подчерта, че скоро може да увеличи тарифите още повече. Държавният глава написа това в профила си в Truth Social.

- Реклама -

„Въз основа на задълбочен, подробен и пълен преглед на безсмисленото, лошо формулирано и дълбоко неамериканско решение за тарифите, издадено вчера, след много месеци обсъждане, от Върховния съд на Съединените щати, моля, считайте това съобщение за официално, че аз, като президент на Съединените американски щати, повишавам, с незабавно действие, 10% глобалните тарифи за страни, много от които са ограбвали Съединените щати в продължение на десетилетия без последствия (преди моето пристигане!), до напълно разрешеното и законно валидно ниво от 15%“, написа Тръмп.

По думите на президента, в течение на следващите няколко месеца неговата администрация ще определи и публикува нови и юридически допустими мита, „които ще продължат нашата изключително успешна кампания „Да направим Америка отново велика“, която е по-величествена от всякога“.

Припомняме, че в петък Върховният съд на САЩ нанесе сериозен удар на президента Доналд Тръмп, като постанови, че той не може да използва извънредни правомощия за налагане на тарифи.

След това FT съобщи дали той все още има някакви козове. Според журналистите решението на съда принуждава администрацията на Тръмп да търси алтернативни инструменти за налагане на тарифи, но никой не може да бъде приложен толкова бързо и лесно, колкото Закона за международните извънредни икономически правомощия на САЩ (IEEPA).