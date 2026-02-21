НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          След подробен анализ: Тръмп реши да вдигне митата за всички страни до 15 процента

          21 февруари 2026 | 20:03 500
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи тарифите от 10% на 15% за всички страни, след като е прегледал подробно решението на Върховния съд, постановяващо че предишни негови наказателни мита са били незаконосъобразни. Той подчерта, че скоро може да увеличи тарифите още повече. Държавният глава написа това в профила си в Truth Social.

          - Реклама -
            
            

          „Въз основа на задълбочен, подробен и пълен преглед на безсмисленото, лошо формулирано и дълбоко неамериканско решение за тарифите, издадено вчера, след много месеци обсъждане, от Върховния съд на Съединените щати, моля, считайте това съобщение за официално, че аз, като президент на Съединените американски щати, повишавам, с незабавно действие, 10% глобалните тарифи за страни, много от които са ограбвали Съединените щати в продължение на десетилетия без последствия (преди моето пристигане!), до напълно разрешеното и законно валидно ниво от 15%“, написа Тръмп.

          По думите на президента, в течение на следващите няколко месеца неговата администрация ще определи и публикува нови и юридически допустими мита, „които ще продължат нашата изключително успешна кампания „Да направим Америка отново велика“, която е по-величествена от всякога“.

          Припомняме, че в петък Върховният съд на САЩ нанесе сериозен удар на президента Доналд Тръмп, като постанови, че той не може да използва извънредни правомощия за налагане на тарифи.

          След това FT съобщи дали той все още има някакви козове. Според журналистите решението на съда принуждава администрацията на Тръмп да търси алтернативни инструменти за налагане на тарифи, но никой не може да бъде приложен толкова бързо и лесно, колкото Закона за международните извънредни икономически правомощия на САЩ (IEEPA).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          OpenAI не уведомява полицията за тревожните въпроси на убиеца от Канада към ChatGPT

          Христо Иванов -
          Според OpenAI не е имало„достоверна и непосредствена опасност от сериозни физически наранявания на други“.
          Политика

          Макрон приветства решението на съда в САЩ срещу митата на Тръмп

          Георги Петров -
          „Няма нужда да се бърза“, отбеляза Макрон
          Политика

          Администрацията на Тръмп отмени стандартите за вредни емисии

          Георги Петров -
          Според администрацията старите разпоредби вредят на индустрията и икономиката.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions