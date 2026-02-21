НА ЖИВО
          Словакия заплаши да спре тока за Украйна, ако транзитът на петрол не се възстанови

          „Ако Зеленски смята, че изнудването на Словакия за петрол ще доближи Украйна до ЕС, той дълбоко греши“

          21 февруари 2026 | 15:18
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Словашкият премиер Роберт Фицо предупреди, че ще спре аварийните доставки на електроенергия за Украйна, ако Киев не възстанови транзита на руски петрол до понеделник, 23 февруари. Изявлението му е направено в публикация, цитирана от словашкото издание Aktuality.

          Фицо заяви, че ако преносът през повредения петролопровод „Дружба“ не бъде подновен в указания срок, той ще разпореди на съответните словашки компании да преустановят подаването на ток в същия ден.

          „Ако Зеленски смята, че изнудването на Словакия за петрол ще доближи Украйна до ЕС, той дълбоко греши“, коментира премиерът.

          Енергийните отношения между двете страни са обтегнати, въпреки че Словакия осигурява около 18% от внесения ток в Украйна за февруари 2026 г. Руски атаки срещу инфраструктурата спряха транзита по „Дружба“ на 27 януари, а Братислава и Будапеща обявиха извънредно положение, припомня „Фокус“.

          Двете държави упрекват Киев в отказ да ремонтира петролопровода. Като ответна мярка те вече преустановиха износа на дизелово гориво към Украйна.

