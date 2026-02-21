The Guardian за първите дни на войната: И САЩ, и Русия смятат, че Зеленски ще бъде убит или ще избяга от Украйна

В първите дни на пълномащабното нахлуване на Русия, позицията на президента Володимир Зеленски е изненада както Москва, така и Вашингтон. Както пише The ​​Guardian, САЩ са очаквали, че украинският лидер ще бъде убит или принуден да избяга от столицата след началото на масирания обстрел. Тогавашният президент на САЩ Джо Байдън призовава Зеленски да напусне Киев за собствена безопасност.

- Реклама -

„Вашингтон, подобно на Москва, предположи, че той или ще бъде убит, или ще избяга веднага щом ракетите започнат да летят“, пише изданието.

Зеленски обаче остава в столицата. Публичните му обръщения и демонстративното му присъствие в Киев през първите седмици на войната се превърнаха в символ на съпротива и помогнаха за обединяването на украинското общество. Този ход ефективно потуши част от критиките, че правителството не е реагирало достатъчно на предупрежденията на САЩ за евентуално нахлуване по време на струпването на руски войски.

В същото време дебатът за това дали страната е могла да бъде по-добре подготвена за атаката продължи. Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, който в момента е посланик на Украйна във Великобритания, по-рано заяви, че военно положение е трябвало да бъде обявено още през януари или най-късно през февруари. Според него липсата на подходяща подготовка е струвала скъпо на Украйна в началото на инвазията.

Други служители по сигурността изразяват противоположното мнение. Един генерал от ГУР предположи, че публичното обявяване на мащабна тревога би могло да предизвика паника и масово бягство на граждани.

„Ако беше започнал да говори за предстояща война, обществото щеше да се паникьоса и милиони щяха да избягат. Страната най-вероятно щеше да се разпадне“, отбеляза той.