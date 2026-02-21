Украинска ракета „Фламинго“ удари завода за производство на „Искандер“ и „Орешник“ в Русия

Завод, произвеждащ ракети за системите „Искандер“ и „Орешник“, е бил ударен в Русия. Това съобщават руски и украински Telegram групи.

Според канала ASTRA, заводът „Воткинск“ в град Воткинск, Удмуртия, е бил ударен по време на нощната атака. Групата отбелязва, че заводът произвежда ракети „Искандер-М“, „Топол-М“ и „Орешник“.

ASTRA съобщава, че жители на града пишат за удари в цехове № 22 и № 36 в местни чатове.

Украинският OSINT проект „КиберБорошно“ съобщава, че ударът е извършен с ракети „Фламинго“. Няколко други канала също намекнаха за това.

Разстоянието от Воткинск до украинската граница е приблизително 1400 километра.