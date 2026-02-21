НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинска ракета „Фламинго“ удари завода за производство на „Искандер“ и „Орешник“ в Русия

          21 февруари 2026 | 12:21 3450
          Розова ракета Фламинго
          Розова ракета Фламинго
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Завод, произвеждащ ракети за системите „Искандер“ и „Орешник“, е бил ударен в Русия. Това съобщават руски и украински Telegram групи.

          - Реклама -
            
            

          Според канала ASTRA, заводът „Воткинск“ в град Воткинск, Удмуртия, е бил ударен по време на нощната атака. Групата отбелязва, че заводът произвежда ракети „Искандер-М“, „Топол-М“ и „Орешник“.

          ASTRA съобщава, че жители на града пишат за удари в цехове № 22 и № 36 в местни чатове.

          Украинският OSINT проект „КиберБорошно“ съобщава, че ударът е извършен с ракети „Фламинго“. Няколко други канала също намекнаха за това.

          Разстоянието от Воткинск до украинската граница е приблизително 1400 километра.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия громи Одеса поредна нощ: много разрушения и пожари в града

          Христо Иванов -
          Ударът предизвика пожари, много разрушения, а има и пострадали.
          Война

          Die Welt: Украйна може да се съгласи на териториални отстъпки в замяна на бързо влизане в ЕС

          Христо Иванов -
          Обсъжданият мирен план посочва 2027 г. като дата за присъединяване на Украйна към ЕС.
          Война

          Командир от ВСУ: През пролетта ситуацията на фронта ще се влоши за Украйна

          Христо Иванов -
          С настъпването на пролетта ситуацията на фронта ще се влоши и Украйна трябва да се подготви за по-интензивни боеве.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions