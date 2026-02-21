Създаването на демилитаризирана икономическа зона в Донбас е нереалистична идея, особено във формат на съвместна украинско-руска администрация. Това съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на украински официални лица и анализатори.

- Реклама -

Изданието припомня, че по време на последния кръг от преговори в Женева на 17-18 февруари Киев и Москва са обсъждали идеята за съвместна руско-украинска гражданска администрация за управление на демилитаризирана зона в Донбас. Предложението предвижда изтеглянето както на руски, така и на украински войски от Донбас.

Според информиран източник това странно предложение е било предложено от представители на американската делегация, които продължават да се придържат към ролята на неутрален посредник. Интервюираните от журналисти украински официални лица обаче не могат дори да си представят демилитаризирана зона в Донбас, камо ли съвместна гражданска администрация.

Депутатът Александър Мережко, който ръководи парламентарната комисия по външни работи на Украйна, отбеляза, че това все пак би означавало изтегляне на украинските войски от Донбас.

„Това е същината на проблема. Това е неприемливо за нас. Не можем да изоставим тези укрепени райони на Донецка област и на практика да ги предадем“, казва той.

Според Мережко, американците очевидно си представят нещо като демилитаризирана зона между Северна и Южна Корея. Депутатът обаче посочва, че буферната зона на Корейския полуостров е много по-къса от сегашната фронтова линия в Украйна.

Мережко смята, че логиката на американското предложение е по някакъв начин да се задоволят исканията на Кремъл. Просто този път американците са се опитали да прикрият тази цел.

Следователно, тъй като Украйна отхвърля всички варианти за предаване на Донбас, мирните преговори са стигнали до задънена улица, пише Kyiv Independent.