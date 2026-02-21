НА ЖИВО
          Украйна предложи на ЕС алтернатива на тръбопровода „Дружба"

          Украйна предлага алтернатива на тръбопровода „Дружба“ за транзит на петрол до Унгария и Словакия. По-конкретно, Киев предлага Европейският съюз да използва тръбопровода Одеса-Броди, докато тръбопроводът „Дружба“ е в ремонт, пише „Украинская правда“, позовавайки се на писмо от украинската мисия към Европейския съюз от 20 февруари 2026 г., адресирано до Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия.

          „В резултат на целенасочени атаки, извършени от държавата-агресор на 27 януари 2026 г., са причинени значителни щети на елементи от украинската петролотранспортна система, включително технологичното и спомагателното оборудване на тръбопровода „Дружба“, се казва в писмото.

          Дипломатите информират Европейската комисия, че „украински специалисти в момента извършват подробна техническа проверка на повреденото оборудване и оценяват техническата осъществимост и условията за бързо възстановяване на транспорта на петрол по въпросния тръбопровод“. В писмото се посочва още, че специалистите в момента продължават да проверяват повредените елементи на тръбопровода, а също така се опитват да стабилизират техническото състояние на системата и да отстранят последиците от руската атака.

          „В същото време украинската страна би искала да подчертае, че непрекъснатото и стабилно функциониране на инфраструктурата за транспортиране на петрол е възможно само ако Руската федерация прекрати масираните ракетни атаки и атаки с дронове, насочени към унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна“, се казва в писмото.

          В документа се отбелязва също, че украинските специалисти са принудени да възстановяват тръбопровода под постоянната заплаха от по-нататъшни руски удари, рискувайки живота си.

          „В контекста на обезпечаване на сигурността на доставките на петрол за европейски страни, по-специално Унгария и Словакия, украинската страна предлага да се разгледа възможността за транспортиране на петрол, използвайки съществуващата инфраструктура за транспортиране на петрол на Украйна. По-специално, такава логистика може да бъде организирана или чрез украинската система за транспортиране на петрол, или по море, с последващо претоварване в морски пристанища и транспортиране по тръбопровода Одеса-Броди до държавите-членки на ЕС“, се казва в писмото.

          Доставките на руски петрол за Словакия и Унгария по тръбопровода „Дружба“ бяха спрени в края на януари след руски удар по Броди в Лвовска област. Пожарът в съоръжението отне няколко дни, за да бъде потушен.

          В същото време Унгария заплаши да спре износа на електроенергия и газ за Украйна, ако тръбопроводът „Дружба“ не бъде възстановен. Будапеща също обяви спиране на доставките на дизелово гориво за Украйна. Словашкият премиер Роберто Фицо също така заяви, че Володимир Зеленски „играе с подкрепата на Словакия за присъединяването на Украйна към ЕС“ и отново заплаши да спре доставките на електроенергия за украинците, въпреки критичната ситуация в енергийната система в резултат на руските удари.

          Унгарските и словашките власти искат от Хърватия временно да разреши транзита на руски петрол през Адриатическия тръбопровод.

