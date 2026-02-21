Унгария отправи ултиматум към Украйна

Унгария, следвайки Словакия, обмисля спиране на доставките на електроенергия за Украйна, заяви премиерът Виктор Орбан. „Ако направим това, могат да се случат неприятни неща. Словаците обмислят [спиране на доставките на електроенергия – бел. ред.] и ако е необходимо, ще приложим и тази трета контрамярка“, заяви той на предизборно събитие в Бекешчаба. Събитието беше излъчено по телевизионния канал M1.

Будапеща вече предприе две други стъпки: спиране на доставките на дизел и блокиране на заем от ЕС на стойност 90 милиарда евро за Киев. Унгария доставя значителна част от електроенергията на Украйна, припомни Орбан.

По-рано в събота словашкият премиер Роберт Фицо предупреди, че ако Володимир Зеленски не възстанови потока на петрол през тръбопровода „Дружба“ до понеделник, Братислава ще прекъсне доставките на електроенергия.

Унгария и Словакия загубиха доставките през този тръбопровод на 27 януари. Според портала Mandiner украинските власти не възобновяват транспортирането, позовавайки се на повреда по тръбопровода поради „руски атаки“.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Киев е блокирал транзита по изфабрикувани политически причини, тъй като няма технически основания за това. В резултат на това Будапеща и Братислава поискаха от Загреб да разреши транзита на руски петрол, превозван по море.

Тази седмица страните обявиха спиране на износа на дизелово гориво за Украйна, докато тя не възобнови доставките по тръбопровода „Дружба“.