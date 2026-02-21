Весела Лечева: Това е една от най-успешните ни Олимпиади

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева определи представянето на родните спортисти на Олимпиадата в Милано-Кортина като едно от най-успешните на в историята на зимни Игри.

Националите от страната спечелиха два бронзови медала чрез Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и Лора Христова в биатлона, като единствено в Солт Лейк Сити 2002 България има повече спечелени отличия – три.

„Това беше една от най-успешните ни зимни Олимпиади. Нашите състезатели ни накараха да се гордеем с техните постижения. Достойно представяне, голяма битка дадоха всички от тях. Направиха ни съпричастни с най-красивите емоции и моменти на сълзи от радост, сълзи от разочарование. Но няма как да не кажем, че България се представи на наистина много високо ниво. Самият факт, че нашите състезатели бяха конкурентни на спортисти от държави като Германия, Франция, Швеция, които са сред най-силните в зимните спортове, ни кара да се чувстваме едни от най-добрите и от най-успешните на тези Олимпийски игри“, каза Лечева.

Тя днес изгледа последното българско участие на Игрите в масовия старт на 12.5 километра в биатлона при жените, в който Лора Христова беше в позиция за нов медал до последната стрелба, но два пропуска в нея я лишиха от шанса да се бори за място на подиума.

„Много силно състезание днес. Много добра дадоха и двете ни състезателки. Видяхме перфектно бягане. Последната стрелба, която беше най-важната, ни отдели от медалите. Малко повече тактика, но аз съм сигурна, че Лора в следващите състезания ще ни радва много. Тя има пред себе си прекрасно бъдеще, огромен потенциал. Пожелавам й успех. Искам да пожелая успех и на Милена. Точно в този момент тя се нуждае от нашата подкрепа, защото тя е един изключителен състезател и ние сме длъжни, без значение от позицията, която заемаме, да им дадем тази подкрепа. Те са състезатели , които имат перспектива, бъдеще и трябва да им дадем техния шанс да се извяват в следващите състезания“, каза още Лечева.