ВСУ поразиха два кораба и два самолета на руската армия в Крим

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили серия от успешни удари срещу руски военни цели в Крим. По-конкретно, поразени са два гранични патрулни кораба проект 22460 „Охотник“ и два противоподводни десантни самолета Бе-12, според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram.

„В нощта на 21 февруари, на временно окупираната територия на украинския Крим, близо до град Инкерман, бяха поразени два вражески гранични патрулни кораба проект 22460 „Охотник“. Целите бяха поразени“, се казва в изявлението.

Генералният щаб отбеляза също, че два самолета Бе-12 са били унищожени в град Евпатория, в Евпаторийския авиаремонтен завод.

Съобщава се също, че близо до село Астраханка в Запорожка област, подразделения на ВСУ са унищожили руска реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“.