      събота, 21.02.26
          Война

          ВСУ поразиха два кораба и два самолета на руската армия в Крим

          21 февруари 2026 | 17:54
          ВСУ поразиха два кораба и самолет в Крим
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили серия от успешни удари срещу руски военни цели в Крим. По-конкретно, поразени са два гранични патрулни кораба проект 22460 „Охотник“ и два противоподводни десантни самолета Бе-12, според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram.

          „В нощта на 21 февруари, на временно окупираната територия на украинския Крим, близо до град Инкерман, бяха поразени два вражески гранични патрулни кораба проект 22460 „Охотник“. Целите бяха поразени“, се казва в изявлението.

          Генералният щаб отбеляза също, че два самолета Бе-12 са били унищожени в град Евпатория, в Евпаторийския авиаремонтен завод.

          Съобщава се също, че близо до село Астраханка в Запорожка област, подразделения на ВСУ са унищожили руска реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“.

          Война

          Генщабът на ВСУ: Ударихме завода за „Искандер" и „Кинжал" с ракета „Фламинго"

          Христо Иванов -
          В резултат на удара е съобщено за пожар в обекта, но окончателните резултати от атаката все още се определят.
          Война

          ВСУ спряха настъплението на руската армия в Южна Украйна

          Христо Иванов -
          Според украинското разузнаване няколко подразделения на руската армия са загубили бойни способности
          Война

          Активността на руската авиация на кримското летище Саки е спаднала драматично след удара на ВСУ

          Христо Иванов -
          Летището продължава да функционира, но в много ограничен режим.
