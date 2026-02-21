ВСУ спряха настъплението на руската армия в Южна Украйна

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са спрели настъплението на руската армия на юг и чрез щурмови и контраатакуващи операции са намалили така наречената „сива зона“ в секторите Александровка и Гуляйполе, съобщава Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Южна Украйна, в ефира на „Телемаратона“.

По думите му, украинските сили също са успели да предотвратят изпращането на подкрепления на руските войски в тези райони на фронта.

„Украинските защитници блокираха настъплението на руските войски и в момента действат в активна отбрана“, заяви говорителят.

Волошин добави, че според украинското разузнаване няколко подразделения на руската армия са загубили бойни способности и в момента не са в състояние да провеждат щурмови операции на юг.

Съоснователят на DeepState Роман Погорели съобщи за „разчистването“ на „сивата зона“ в района на Приморское и Лукяновское при Орехов. Иван Тимочко, ръководител на Съвета на резервистите на Сухопътните войски на ВСУ, посочи, че украинските войници не провеждат контранастъпление в Запорожка област, а предприемат контраатаки.