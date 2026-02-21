НА ЖИВО
          Зарков: Промяната в БСП ще разтърси цялата държава

          Лидерът на социалистите от Пловдивска област заяви, че без БСП трудно ще се изгради устойчиво и почтено управление

          21 февруари 2026 | 10:21
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Ние повлякохме крак и промяната, подобна на тази, която се случи на Конгреса на БСП, ще разтресе всяка една организация в страната – от политическите партии, през медиите, до спортните федерации.“

          Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков по време на заседание на Областния съвет на партията в Пловдивска област. Той подчерта, че започналите мащабни процеси в обществото трябва да доведат до създаването на устойчиво, компетентно и почтено правителство.

          „А тази задача трудно ще бъде решена без БСП“, категоричен бе Зарков.

          По думите му е крайно време порочният модел на управление на България да бъде окончателно отхвърлен и заменен.

          „Българската социалистическа партия ще допринесе тази промяна да се случи“, посочи той.

          Председателят на Областния съвет на БСП в Пловдивска област Атанас Телчаров също заяви, че социалистите от региона ще работят за постигането на достоен изборен резултат.

          „Няма да е лесно, но заедно можем да изведем партията“, каза Телчаров, цитиран от „Фокус“.

          Изказванията идват на фона на първото заседание на Националния съвет след Конгреса на БСП, на който бяха поставени основите на новото партийно ръководство и заявката за дълбоко обновление.

