Жената на Джейк Пол може да продължи да се разсъблича на леда

Нидерландската звезда в бързото пързаляне с кънки Юта Лердам (жена на Джейк Пол) привлече огромно внимание с характерния си навик да разкопчава състезателния си екип веднага след като пресече финалната линия. Този ход, който разкрива спортното ѝ бельо, предизвика дискусии, но Международният олимпийски комитет (МОК) излезе с решение, че тя може да продължи с тази практика.

Маркетингов ход или обичайна практика?

Действието на Лердам има ясна маркетингова цел – да покаже логото на американския спортен гигант Nike, който е неин личен спонсор. Това създаде напрежение, тъй като нидерландската федерация по бързо пързаляне има официален договор за екипировка с марката FILA.

Въпреки това, веднага след края на всяко състезание, ритуалът е един и същ – ципът на екипа се сваля и на показ излиза спортният сутиен на Nike. Този ход се оказа изключително успешен от финансова гледна точка за състезателката.

Решението на Международния олимпийски комитет

След като казусът набра популярност, от МОК се произнесоха официално и потвърдиха, че Юта Лердам няма да понесе никакви последствия. Тя няма да бъде глобена и може да продължи да прилага тази практика.

„Не съм експерт по бързо пързаляне, но разбирам, че разкопчаването на екипа след състезание е нормално за кънкьорите. Особено като се има предвид, че екипът е много тесен. Това е обичайна практика, а не маркетингов трик“, заяви Ан-Софи Вумар, директор по маркетинг в МОК.

Златна мина: Приходи и популярност

Според експерти по спортен маркетинг, Лердам печели значителни суми благодарение на своята популярност и рекламни договори.

Допълнителен тласък на популярността ѝ дава връзката ѝ с инфлуенсъра и боксьор Джейк Пол, който има близо 29 милиона последователи в Instagram. Когато рекламни публикации се появят и в неговия профил, обхватът им се увеличава многократно.