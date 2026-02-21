Жестока издънка на Челси 

Челси стигна само до равенство 1:1 при домакинството си на новака Бърнли в среща от 27-мия кръг на английската Висша лига.

- Реклама -

„Сините“ вървяха към протоколна победа, след като Жоао Педро откри още в четвъртата минута, но гостите получиха своя шанс в 72-рата минута, когато бранителят на Челси Уесли Фофана бе изгонен от игра с втори жълт картон.

Това позволи на играчите на Скот Паркър да осъществят натиск в заключителните минути и това доведе до изравнителен гол. В добавеното време Джеймс Уорд-Прауз тренира от корнер и Заян Флеминг с глава простреля Роберт Санчес за крайното 1:1.