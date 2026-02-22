НА ЖИВО
      неделя, 22.02.26
          Спорт

          Алвеша: Червеният картон промени плановете ни за мача

          Още другата седмица ще направим всичко възможно да вземем трите точки”, заяви Александров

          22 февруари 2026 | 19:14
          Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след загубата на своя тим от Левски. “Червените” загубиха с 1:3 у дома.

          “Мисля, че първите 40 минути ги изиграхме добре. Този червен картон ни промени плановете за начина, по който искахме да върви мачът. Вкарахме ранен гол, направихме няколко добри атаки и в момент, в който трябваше да успокоим мача, направихме този излишен фал. Оттам просто се предреши мачът.

          Искахме да играем на преходи, имахме бързи футболисти. Първите 40 минути ги затворихме добре. Добре се движехме и когато мислех, че вече мачът отива към края на полувремето, стана тази глупост. Промени се начина на игра, схемите, смених и футболисти.

          Аз мисля, че имаме доста опитен отбор и не трябва да стават такива грешки. Ще работим, ще коментираме. Което искахме, на моменти се получаваше добре. Детинска грешка.

          Искахме да изкараме играта по-напред, след като ни вкараха втори гол. Трябваше да рискуваме. Затова последните 10 минути пресирахме високо горе. Дали ще паднеш с 2:1, или 3:1 е без значение.

          Аз още вярвам, че може. Отборът е добър, ще влезем в ритъм. Още другата седмица ще направим всичко възможно да вземем трите точки”, заяви Александров.

