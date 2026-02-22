Арсенал постави Тотнъм на колене и гледа към титлата

Арсенал реагира на хвърлената ръкавица към върха и победи с 4:1 Тотнъм в дербито на Северен Лондон. С победата, дошла благодарение на два гола от Еберечи Езе и още два на Виктор Гьокереш, „артилеристите“ покачиха аванса си пред Манчестър Сити на 5 точки – 61 срещу 56. За домакините Рандал Коло Муани отбеляза, като негов гол бе и отменен заради фал в атака срещу Габриел Магаляеш.

Езе вече е автор на 5 гола през кампанията срещу „шпорите“, на чиято скамейка дебютира хърватинът Игор Тудор. Самите те остават на незавидното 16-о място с 29 т. – четири над опасната зона.

След само пет минути игра Мики ван де Вен покри вратаря Гулиелмо Викарио, допуснал сериозна неточност. Нидерландският защитник изби от голлинията далечен опит на Леандро Тросар, прехвърлил Викарио от около 40 метра. Две минути по-късно Виктор Гьокереш излъга Раду Драгушин и потърси далечния ъгъл на Викарио, но сантиметри го разделиха от попадение.

В 17-ата минута Арсенал създаде поредния с шанс – след корнер. Удар на Уилям Салиба с глава мина покрай лявата греда на Викарио. Тросар опита и още един далечен изстрел 60 секунди по-късно, белгиецът обаче не намери вратата.

Малко след като измина половин час игра, логичното се случи – Арсенал поведе. Юриен Тимбер комбинира с Букайо Сака на десния фланг. 7-цата на „топчиите“ проби до наказателното поле, където отправи пас между вратарското поле и дузпата. Еберечи Езе изскочи от задна позиция и вкара – 0:1.

Отговорът на „шпорите“ бе светкавичен. Деклан Райс загуби от дебнещия Рандал Коло Муани, след което нападателят си проправи път до наказателното поле и оттам матира Давид Рая – 1:1.

Арсенал опита да реагира чрез лидера си в атака Букайо Сака. Крилото не можа да прибави и гол към асистенцията си, след като не преодоля Викарио в ситуация един на един. Секунди по-късно и шут на Гьокереш мина агонизиращо близо до дясната греда на „шпорите“.

Секунди след почивката Шави Симонс тества рефлекса и вниманието на Давид Рая с удар от дъгата. Испанецът внимаваше и спаси.

В ответната атака Арсенал поведе с 2:1. Шведският нападател Виктор Гьокереш бе непокрит на дъгата и с хубав фалцов удар матира Викарио.

„Шпорите“ отново можеха да изравнят на бърза ръка – отново чрез Коло Муани. Френският стрелец намери мрежата на Рая, но попадението му не бе признато заради фал в атака срещу Габриел Магаляеш.

В 61-ата минута Арсенал взе аванс от два гола. Езе изведе Сака сам срещу Викарио, но крилото не успя да реализира. Топката се върна в Езе, който направи 3:1.

Рая се отличи със страхотна намеса в 84-ата минута, с която предотврати сигурен гол за домакините. Джед Спенс проби отдясно и прати остро центриране в малкото наказателно поле, а там Ричарлисон отклони топката към вратата. Тя премина между краката на Рая, но вратарят реагира светкавично и изби от голлинията.

В четвъртата минута от добавеното време Виктор Гьокереш отбеляза четвърти гол за „артилеристите“. Шведът завърши хубава атака на Арсенал с клиничен завършващ удар за 4:1.