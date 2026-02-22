НА ЖИВО
      неделя, 22.02.26
          Аталанта обърна шампиона 

          Лазар Самарджич донесе успеха на домакините срещу Наполи

          22 февруари 2026 | 18:56
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Аталанта победи шампиона Наполи с 2:1 в среща от 26-ия кръг на италианската Серия „А“. Домакините стигнаха до успеха в 81-ата минута с гол на резервата Лазар Самарджич, който отбеляза победното попадение с глава след центриране на Лоренцо Бернаскони.

          Гостите откриха резултата в 18-ата минута, когато Мигел Гутиерес центрира от пряк свободен удар, а Сам Бойкема беше точен с глава. Четири минути по-късно Алисон Сантош също прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. Малко след това домакините поискаха дузпа за нарушение срещу Марио Пашалич, но след проверката със ситемата за видеоарбитраж ВАР такава не беше отсъдена. В 42-рата минута съдията посочи бялата точка за фаул на Исак Хиен срещу Расмус Хойлунд, но след преглед на ситуацията тя беше отменена.

          В началото на втората част Гутиерес отново се разписа, но попадението му не беше зачетено заради фаул при атаката. Така се стигна до 61-вата минута, когато Пашалич възстанови равенството, засичайки с глава изпълнението от корнер на Никола Залевски. 20 минути Лазар Самарджич направи пълен обрат и донесе победата на домакините.

          След третата си поредна шампионатна победа Аталанта остава седмото място в класирането с 45 точки, на две от четвъртия Рома преди днешния мач с новака Кремонезе. Наполи има 50 точки, заемайки третата позиция.

