Атлетико Мадрид задълбочи кризата в Еспаньол

Атлетико Мадрид се завърна на победния път в Ла Лига, след като надви като домакин Еспаньол с 4:2. Александър Сьорлот реализира два гола за „дюшекчиите“ в мача от 25-ия кръг.

В 6-ата минута Тайрийс Долън намери Хофре в наказателното поле, а вторият вкара с удар в левия ъгъл.

Атлетико изравни в 21-ата минута. Гостите допуснаха грешка в близост до пеналтерията си, Маркос Йоренте центрира от десния фланг, а Сьорлот засече от близко разстояние.

„Дюшекчиите“ стигнаха до обрата в 49-ата минута, когато Джулиано Симеоне завърши хубава комбинация на играчите на Диего Симеоне.

9 минути след това Атлетико вкара и трети попадение. Матео Руджери отклони с глава центрира от корнер на близката греда, а на задната бе Адемола Луукман, който не пропусна от близко разстояние.

Сьорлот отбеляза втория си гол в мача в 72-ата минута. Руджери центрира от левия фланг, а норвежкият нападател стреля прецизно с глава към десния ъгъл на Марко Дмитрович.

Крайният резултат оформи Експосито с хубав удар от границата на наказателното поле.

Атлетико Мадрид се намира на четвъртото място в таблицата с 48 точки, докато Еспаньо е шести с 35. Каталунците нямат успех вече в осем поредни шампионатни мача.