Айлийн Гу вече е най-успешната фрийстайл скиорка на олимпиади

Колекцията на Айлийн Гу продължава да расте – тя вече е най-награждаваната фрийстайл скиорка в олимпийската история, след като защити короната си в халфпайпа в последния ден на Милано–Кортина 2026.

- Реклама -

„Петкратна олимпийска медалистка звучи доста добре, нали“, каза Гу в понеделник, но тя вече увеличи тази бройка до шест олимпийски медала, след като звездата на Китай постигна недостижимите 94.75 точки в третото си спускане във финала на женския халфпайп.

Гу вече беше спечелила олимпийско сребро в слоупстайл и биг еър на тези Игри, а 22-годишната състезателка запази най-доброто за накрая, оглавявайки подиума в халфпайпа пред сънародничката си Ли Фанхуей (93.00).

Състезателката на Великобритания Зоуи Аткин (92.50) завърши трета и спечели бронзовия медал – осем години след като сестра ѝ Изи също завоюва бронз в слоупстайла на Пьонгчанг 2018.

Медалът на Аткин е едва петият в историята на Великобритания в снежните дисциплини на Зимни олимпийски игри и идва след историческото злато на Шарлот Банкс и Хю Найтингейл в смесеното отборно състезание по сноуборд крос на Милано–Кортина 2026.

16-годишната австралийска сензация Индра Браун показа защо е бъдеща претендентка за олимпийски медал, след като получи 87.00 точки в последното си спускане и завърши на пето място.