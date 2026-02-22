Барселона пак поведе в Ла Лига

Барселона си върна върха в Ла Лига с 3:0 над Леванте. Каталунците (61 т.) се възползваха от грешката на Реал Мадрид (60 т.), загубил преди 24 часа от Осасуна. „Лос кулес“, влезли в мача с две поредни загуби, показаха слабости в защита, но бяха на висота пред другата врата, където полузащитниците Марк Бернал, Френки де Йонг и Фермин Лопес се отчетоха с голове за изразителния успех. С тази загуба „жабите“ остават предпоследни с 18 т. – седем от спасителния бряг.

Срещата можеше да започне с гол пасив за Барса, ако Карлос Алварес, озовал се сам срещу Жоан Гарсия, го бе преодолял след около 20 секунди игра.

Осем минути след началото на мача Марк Бернал изведе шампиона Барселона напред. Младокът засече подаване от крилото на Ерик Гарсия за 1:0. Бернал вкара от упор в мрежата на гостите.

Последваха пропуски на Рафиня и Роберт Левандовски, а във вихрените първи 15 минути Леванте едва не изравни. Гарсия отново спаси в ситуация един на един – този път срещу Йон Андер Оласагасти.

След близо половин час игра и гредата помогна на Леванте – при центриране на Жоао Кансело. Малко по-късно португалецът Кансело се отчете с асистенция за Френки де Йонг, направил резултата 2:0.

Първото положение след почивката бе за Ерик Гарсия. Защитникът едва не прибави и гол към асистенцията си след удар с глава. Темпото спадна, а в 65-ата и Рафиня направи още един пропуск.

Финалният щрих дойде от Фермин Лопес. Полузащитникът покачи резултата до 3:0 с много силен удар от границата на наказателното поле с левия крак.