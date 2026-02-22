Берое и Арда поделиха по точка

Берое и Арда завършиха 0:0 в мач от 22 кръг на efbet Лига. И двата тима имаха своите шансове за трите точки, като и гредата веднъж бе помощник на гостите от Кърджали, които в края натиснаха, но в крайна сметка не се стигна до попадение.

- Реклама -

Първото интересно положение в мача беше за гостите. В 10-ата минута Светослав Ковачев стреля от границата на наказателното поле, но топката мина встрани от вратата. Три минути по-късно неговият съотборник Вячеслав Велев не уцели рамката при удар с глава от наказателното поле.

След това имаше две добри възможности за Берое. Първо Анатолий Господинов парира изстрел от малък ъгъл. В 34-ата минута Емир Кухиня пред празната врата на Арда не успя да засече центриране отляво но Тижан Сона.

През втората част в 51-ата минута Жауме Валенс отрази с една ръка опасен изстрел с глава на Мартин Паскалев. Последваха няколко добри възможности за Берое, а в 57-ата минута Хуанка Пинеда с глава уцели сглобката на вратата след центриране на Исмаел Ферер. След това Господинов се намеси при нов изстрел на Пинеда около четвърт час преди края.

В 88-ата минута Арда можеше да стигне до победен гол, но Жауме Валенс спаси с вещина удар отблизо на Бирсент Карагерен, а от последвалия корнер не се стигна до опасност.

С това равенство домакините от Стара Загора продължиха серията си на 13 поредни шампионатни срещи без успех и заема 14-о място с 18 точки. Тимът от Кърджали пък спря поредица от три успеха всички турнири и е осми с 28 пункта.

В следващия кръг тимът на Хосу Урибе ще гостува на Ботев (Враца) на 28 февруари (събота) от 12:30 часа. Ден по-рано, но от 12:45 часа, отборът на Александър Тунчев приема Спартак (Варна).