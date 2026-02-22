НА ЖИВО
      неделя, 22.02.26
          Божидар Божанов: Този служебен кабинет има капацитета да проведе честни избори

          Той определи избора на Гюров като единствения възможен вариант от списъка с потенциални служебни премиери

          22 февруари 2026 | 13:33 290
          Георги Петров
          Служебното правителство може да организира честен вот, а първите действия на властта изглеждат в правилната посока. Това заяви Божидар Божанов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в предаването „Неделя 150“ по БНР.

          Според депутата съставът на кабинета е експертно подбран, въпреки наличието на свързаности с различни политически сили в миналото. Той определи избора на Гюров като единствения възможен вариант от списъка с потенциални служебни премиери, който не е „посочен от Пеевски“. Божанов подчерта, че предишното управление на Димитър Главчев е обслужвало интересите на ДПС и ГЕРБ, докато настоящата цел е смяна на този модел.

          Съпредседателят на „Да, България“ коментира и оставката на служебния вицепремиер за изборите Стоил Цицелков. По думите му „Има такъв народ“ са изнесли данни, целящи да поставят съмнение върху процеса. Божанов отбеляза, че оттеглянето на Цицелков е знак, че каузата за честните избори стои по-високо от всеки отделен член на Министерския съвет.

          Народният представител акцентира върху необходимостта от заздравяване на институциите и лоялност към европейските партньори. Той посочи, че участието в единния европейски пазар е най-сигурният път за повишаване на благосъстоянието в България.

